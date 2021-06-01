سميرة سعيد.. تطرح «اتنين بالليل»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت المطربة المغربية سميرة سعيد لـ«الاتحاد»، عن موعد طرح أغنية «اتنين بالليل»، في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، والأغنية هي ثالث أغاني ألبومها «بحب معاك»، والذي طرحته بداية من العام الجاري، مضيفة أن الأغنية باللهجة المصرية وتميل إلى النمط الموسيقي الذي يجمع بين المقسوم والكلاسيكي، وتدور فكرة الأغنية حول موقف معين في حياة البشر بشكل يدعو إلى البهجة والسعادة.

ومن جانب آخر، تصدرت الديفا محركات البحث الإلكتروني، بعد طرح أغنية «متاهة»، ثاني أغان ألبومها «بحب معاك»، وهي من كلمات الشاعر الغنائي شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، والأغنية تحمل الطابع الدرامي حول علاقة عاطفية تسير في طريق غامض وكيفية تبدل مشاعر الطرفين تجاه بعضهما البعض، وحققت الأغنية عدد مشاهدات تخطى حاجز الـ5 ملايين مشاهدة على المنصات الرقمية، بعد شهرين من طرحها.

