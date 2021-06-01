ماهي قصة ارتداء مارك زوكربيرج نفس الملابس بشكل دائم؟

تم سؤال مارك زوكربيرج مالك شركة فيسبوك والمدير التنفيذي الحالي لها في إحدى المؤتمرات التي انعقدت في كاليفورنيا عن السبب الذي يجعله يرتدي نفس الملابس فأجاب: «البساطة، أنا أعشر بالامتنان والفخر لقدرتي على الاستيقاظ بشكل يومي وخدمة مئات الملايين من الأشخاص، لهذا أرغب في أن أبسّط كل ما أقدر عليه في حياتي لكي أركزّ بشكل أكبر على القرارات في الجوانب المهمة الأخرى في حياتي».

إذا يتضح من خلال تصريح مارك بأن البساطة هي شعار حياته، ويرى بأن التركيز في الجوانب المهمة في الحياة أهمّ وهو ما يشغل وقته. فكما يقال بالتعبير الدارج: الملابس هي آخر همه.