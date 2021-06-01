أسرار الطعام على «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي»

أعلنت قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، عن موعد عرض الموسم الثالث من برنامج المغامرة «أسرار الطعام»، حيث تم بث العرض لأول مرة أمس الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت السعودية، ويُعرض أسبوعياً حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021.

ويُقدم الشيف والمُغامر العالمي «غوردون رامزي» حلقات البرنامج الذي تم تصويره في مناطق مختلفة وبلدان جديدة هذا الموسم، ليزيح بذلك الستار عن أسرار طعام السكان المحليين، ويتعرف عن قُرب على حكاياتهم وعاداتهم وتقاليدهم.

ويصطحب «رامزي» مشاهدي ناشونال جيوغرافيك أبوظبي في رحلة مثيرة وممتعة، يُقدم خلالها محتوى تفاعلياً بقالب جديد ينسجم مع استراتيجية أبوظبي للإعلام الرامية إلى توفير المحتوى الترفيهي والهادف إلى تلبية اهتمامات الجمهور وتطلعاتهم.تنطلق رحلة «أسرار الطعام» من ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأميركية، قبل أن يصل «غوردون رامزي» إلى البرتغال ومنها إلى مين ثم كرواتيا وبورتريكو وأيسلندا، ومن ثم يختبر روح المغامرة من جديد في جبال سموكي، ويختتم رحلته الاستثنائية في المكسيك.

يتنقل «غوردون رامزي» على الطريق من بلد لآخر، ومن منطقة إلى أخرى، لاستكشاف أفضل المكونات ووصفات المأكولات العالمية وعادات الطهي المختلفة للسكان المحليين، وفي رحلته يقابل العديد من المغامرات من مطاردة الأفعى ذات الجرس في ريف تكساس، إلى تحدي الأمواج العملاقة في الساحل البرتغالي.

يعرض البرنامج أطباق طعام من إبداعات «رامزي» تتضمن مكونات جمعها بنفسه من مختلف البلدان التي زارها، وألهمته لابتكار وصفات تعكس الثقافات التي تعرف عليها في رحلته، وتنتهي كل حلقة من البرنامج بتحدٍّ بين غوردون رامزي وأحد الطهاة المحليين لإعداد وجبة مشتركة لسُكان المنطقة.

تحدث رامزي عن العرض، واصفاً إياه بالطريقة الآمنة ليستكشف المشاهدون مغامرات وتجارب مختلفة من أنحاء العالم، فضلاً عن التعرف على طرق طهي فريدة وجديدة، وكل ذلك وهم يجلسون في منازلهم بأمان في ظل الظروف الحالية. جدير بالذكر أن «أسرار الطعام» يُعد امتداداً للنجاحات الكبيرة التي حققها رامزي في عالم المغامرة، حيث يجمع العرض بين مهارات الشيف المعروفة في مجال الطبخ، وكذلك حبه للمغامرة والاستكشاف ليُقدم محتوى ترفيهياً فريداً من نوعه.

