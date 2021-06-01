بالفيديو.. تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز ووائل الإبراشي

كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الدكتور حسام حسني تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للإعلامي المصري، وائل الإبراشي، والفنانة دلال عبد العزيز.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تصريحات لبرنامج الحكاية المذاع عبر تلفزيون "إم بي سي مصر"، إن حالة الفنانة دلال عبد العزيز مستقرة، ولكنها مازالت تحتاج إلى كميات من الأكسجين.

وضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه تواصل مع زوجة "الإبراشي"، وهو في حالة من التحسن وسيظهر لجمهوره على الشاشة في أقرب وقت.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من 40 يوما، عقب الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة" من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس "كورونا"، كما أن الإبراشي مكث في المستشفى مدة 77 يوما لتلقي العلاج، إثر الإعلان عن إصابته أواخر ديسمبر الماضي.

وخضع الإبراشي لعلاج مكثف بعد تدهور حالته الصحية، ما استدعى دخوله العناية المركزة، ويغيب عن الشاشة منذ ذلك الحين.