لماذا يتم ارتداء الساعة في اليد اليسرى ؟

لماذا يتم ارتداء الساعات في اليد اليسرى على وجه التحديد و لا يتم ارتدائها في اليد اليمنى ؟

الأمر ببساطة يعود إلى أن التصاميم الأولى للساعات كانت دائماً ما تحتاج للضبط و لتدوير اليد حتى ترى الوقت بالصورة الصحيحة ولأن الغالبية العظمى من سكان الأرض مستخدمون لليد اليمنى فأصبح العرف بأن الساعة يتم ارتدائها باليد اليسرى و ذلك الأمر هو الأسهل على البشرية

لكن الأمر لا يتسم بالجمود فمستخدمي اليد اليمنى يرتدون الساعة في اليد اليسرى و العكس صحيح لمن يستعملون اليد اليسرى فهم يشعرون براحة أكبر عند ارتداء الساعة في اليد اليمنى.