ماهي قصة الطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية؟

نشرت اليوم الثلاثاء وسائل إعلام تفاصيل جديدة عن الطبيب البرازيلي المعتقل في القاهرة لتحرشه بفتاة مصرية متحجبة تعمل في بازار بمدينة الأقصر المصرية.

وأكدت التفاصيل أن الطبيب صديق شخصي للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بحسب وسائل إعلامية برازيلية، بث بعضها فيديو للرئيس يقول فيه، إن الدكتور Victor Sorrentino البالغ 39 عاما "هو أكثر من صيق، بل أخ عميق لي، ومعا سنغيّر البرازيل" وفق تعبيره حين كان في 2018 نائبا ومرشحا للانتخابات الرئاسية، وفق تقرير نشره موقع العربية.

وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على الطبيب البرازيلي، الذي تحرّش بفتاة مصرية داخل أحد الأماكن المخصصة لبيع أوراق البردي بالأقصر.

وتم القبض على الطبيب البرازيلي المشهور بعدما تداول المئات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمتهم نشره بنفسه، وهو يتحدث باللغة البرتغالية لفتاة مصرية كانت تعرض عليه شراء قطع من ورق البردي داخل محل بيع أنتيكات "بازار".

وظهر المتحرش البرازيلي في الفيديو، وهو يتلفظ بألفاظ جنسية صريحة مع الفتاة، مستغلا عدم معرفتها باللغة البرتغالية، ونشره على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه قرابة مليون شخص.

وتسبب الفيديو في حالة غضب واسعة، على صفحة المتحرش البرازيلي، حيث اضطر لحذف الفيديو، قبل أن يتوجه مجددا إلى الفتاة، ويصور معها فيديو آخر، مستغلا أيضا عدم معرفتها باللغة التي يتحدث بها.

وأعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل القبض على المتحرش البرازيلي، حيث أكدت في بيان لها، أنها تمكنت من القبض على المتهم بعد تحرشه لفظيا بإحدى الفتيات، وذلك بعد قيامه بنشر مقطع فيديو يتضمن واقعة التحرش، على مواقع التواصل الإجتماعى، وحددت وزارة الداخلية، المجني عليها والمتهم على حد سواء، وتمكنت من ضبطه، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

ومن المقرر أن تصدر النيابة العامة قرارها في الواقعة، بعد استكمال التحقيقات وسماع أقوال المجني عليها والمتهم، ومواجهته بما تسفر عنه التحريات والتحقيقات، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.