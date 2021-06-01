حزمة تشويق في «ناشيونال جيوغرافيك العربية»

أبوظبي (الاتحاد)

تطل مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية التابعة لأبوظبي للإعلام على قرائها في عددها الجديد لشهر يونيو، بمجموعة من القصص والموضوعات التي تحمل عناوين شائقة، من بينها «بَوح الأعراق»، و«شجرة الجنوب»، و«نحل المايا»، و«جوهرة المتوسط». «بَوح الأعراق» تلقي المجلة الضوء على مشروعٍ عالمي يفتح المجال للناس من كل الألوان والأقوام والأجناس، للتعبير عمّا يخالج صدورهم بشأن العرِق والهوية. وذلك موضوع شائك حسّاس لطالما ظل مكبوحًا حبيس الأنفاس متواريًا خلف حصون ذاتية منيعة، فلا يبوح المرءُ به إلا للمقربين من الناس. لكن المشروع اقتحم أبواب هذه الحصون لينقل إلينا حديثًا ذا شجون.

جوهرة المتوسط

«شجرة الجنوب» تروي المجلة قصة فريق علمي مغوار يقطع آلاف الأميال ويواجه أشد الأهوال برًا وبحرًا وفي الأجواء، سعيًا وراء شجرة بعيدة المنال. قِيلَ إنها تعيش في أقصى جنوب كوكبنا متوارية عن الأنام، على جزيرة تعصف بها أعتى الرياح وتتلاطم فيها أهوج الأمواج. فهل نجح الفريق في كشف المجهول، أم ارتدّ على أعقابه ليعود في أجل معلوم؟ «نَحلُ المايا» وتُطلِعُ المجلة قراءَها على ثروة طبيعية تُدفَع إلى الهاوية بفعل تدمير الغابات لغرض إقامة المزارع العصرية.

شجرةُ الجنوب

فأمّا الضحية فهو نمط عيش عريق دأبت عليه شعوب «المايا» في المستوطنات المكسيكية، وأما الجاني فهم جيرانهم «المينونايت» الذين تمادوا في طموحاتهم الزراعية. والحال أن العلاقة بين الجاني والضحية تُعقّد هذه المشكلة العصيّة. «جوهرة المتوسط» وتحكي المجلة قصة مدينة ظلت على مرّ الأزمان تتجرَّع مرارَة التجاهل والإقصاء، ولكنها اليوم تنفض عن نفسها غبار النسيان وتستعد لتَذوّق طعم الرخاء والنماء. إنها «تريستي» الساحرة، التي أضحت رقمًا مهمًّا في حسابات التنمية الإيطالية بفضل مينائها الاستراتيجي الذي يسيل لُعاب أقوى الاقتصادات العالمية. ولكن، يا ترى ما قولُ ساكنتها المحلية؟ ويشار إلى أن مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية، هي مجلة معرفية شاملة، تصدر عن «أبوظبي للإعلام» بنسختها العربية منذ أكتوبر 2010 بالشراكة مع المجلة العالمية «ناشيونال جيوغرافيك» التي تأسست في عام 1888.