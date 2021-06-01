الماء أفضل المشروبات للصحة.. لماذا؟

الماء يحتل المرتبة الأولى بين المشروبات الصحية الأكثر فائدة للجسم. بحسب أعلنت الدكتورة أولغا ديكر ممثلة الجمعية الوطنية لخبراء التغذية في روسيا.

يتمّ ترطيب الجسم من خلال الحصول الجسم على الكمية الكافية من الماء لأداء وظائفه بشكلٍ سليم، ومن المعروف أنَّ الماء هو أفضل وسائل ترطيب الجسم الطبيعية كما يحافظ ترطيب الجسم على صحّة الدماغ وعمله بالشكل السليم، إذ يمكن أن يؤثر الجفاف الخفيف أو فقدان السوائل بشكل سلبي في طريقة عمل الدماغ، كما يمكن أن يؤدي عدم شرب الكمية الكافية من الماء إلى سوء المزاج، وضعف التركيز، والذاكرة، والشعور بالقلق والإعياء، وتكرار التعرّض للصداع وطول مدّته. كماينظم الماء درجة حرارة الجسم.

العديد من العناصر الغذائية الأساسية كالمعادن في تذوب في الماء، لذا فإنَّ توفّر الكمية الكافية من الماء في الجسم يجعلها قادرة على إيصال العناصر الغذائية إلى أجزاء الجسم المختلفة، وتلبية احتياجاتها.

وتوضح الخبيرة اختيارها، بكون الماء يذيب السموم التي ينتجها الجسم. وتضيف، للشاي الأخضر الخفيف، خصائص مماثلة. أما الشاي الأخضر المركز مثله مثل القهوة يحفز عملية إدرار البول، ما يتطلب تناول المزيد من السوائل للحفاظ على التوازن المائي في الجسم.

وتعلق الخبيرة على ما يشاع عن فعالية العصائر المعبأة والمشروبات الغازية، وتقول، "إذا أعلن الطفل أنه عطشان، فيجب قبل كل شيء إعطاؤه الماء، وليس المشروبات المحتوية على الكربوهيدرات البسيطة.. لأنها مثل الإفراط بتناول الطعام تعطي طاقة عالية وترفع من مستوى الغلوكوز في الدم، ويجب حرقها".

وتلفت الخبيرة الانتباه إلى مشروب الكاكاو، وتوصي بتحضيره مع الحليب، وعدم إضافة السكر له. وتنصح بعدم شراء مشروب الكاكاو الجاهز لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات.