أطعمة احذر تناولها مجمدة!

يميل الكثير إن لم يكن معظمنا إلى تناول أنواع معينة من الأطعمة ولكن في صورة مجمدة، وقد اجتمع العديد من خبراء التغذية على مجموعة من الأطعمة لا يجب أن تأكلها مجمدة في أي وقت وتحت أي بند.

جاء ذلك عبر تقرير نشرته مجلة (ذا هيلثي) الأميركية تحدث عن الأطعمة المجمدة التي عليك تجنبها مهما كان الثمن.

وقال الموقع إن العصائر يمكن أن تساعدك على بدء يومك بالطريقة الصحيحة، ولكن تذكر أن تكون حذرًا عند شرائها، فبعضها عبارة عن "مزيج لوني ومصنع" لمشروباتك، مما يعني أنها لا تحتوي على أي فاكهة على الإطلاق ولكنها مليئة بالسكر والعلكة والنكهات، في هذه الحالة، لا نشجعك على شرائها مثلجة ونوصي باختيار فاكهة كاملة غير محلاة.

وذكر الموقع أنه ينبغي ألا تكون الأطعمة المقلية المجمدة جزءًا من نظامك الغذائي اليومي، لأنها محملة بالدهون المشبعة والصوديوم، ويمكن أن تزيد من خطر إصابك بالسمنة أو أمراض القلب، بدلاً من ذلك، يمكنك الاحتفاظ ببعض الخيارات الأخرى مثل الوجبات الخفيفة الصحية التي هي في متناول اليد حتى لا تغريك الأشياء المقلية.

ويعتقد البعض أن تناول البرجر النباتي المجمد أخف وطأة وأقل ضرراً من البرجر الحيواني وهذا غير صحيح، فقد ذكر التقرير أن البرجر النباتي المجمد يحتوي على نسبة أكبر بكثير من الكربوهيدرات والدهون مقارنة بالبرجر الحيواني.

وإذا كنت تعتمد كثيراً في نظامك الغذائي على "بسكويتات الوفل" المجمدة فيجب أن تستبدلها فوراً بفطائر مصنوعة من الدقيق المحلي ومسحوق البروتين الذي يمكن أن يوفر للجسم مجموعة من الأحماض الأمينية ثم وضعها في الفريزر وتناولها بعد ذلك مجمدة في أي وقت.