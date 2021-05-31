أول تعليق لهالة صدقي على خلافها مع طليقها

أدلت الفنانة المصرية هالة صدقي، خلال مقابلة مع برنامج تلفزيوني في إحدى القنوات المصرية، بأول تعليق حول ما أثير من خلاف بينها وبين طليقها.

وقالت إن ما حدث مع طليقها يحدث مع سيدات كثيرات وهو أن الطليق يستخدم أساليب ضغط متعددة ضد طليقته.

وقالت هالة إن زوجها السابق يستخدم نقطة ضعفها وهي أطفالها، موضحة أنه «استخدم جميع الأساليب من منع سفر وابتزني بعمل فيديو شهير وطلقني على الهواء والشهر ده طلبني للطاعة وهو مكسبش ولا قضية لحد دلوقتي».

وذكرت أن القضية الوحيدة التي كسبها هو أنه استطاع أن يقلل نفقة أولاده، مؤكدة أنه يرغب في إخراج أولاده من مدارس خاصة.

وأضافت أن أخلاقها تمنعها من الرد على تصرفات زوجها السابق.

وتابعت: «أعرف حدود العيب وعلشان خاطر عيون عيالي 7 سنين ساكتة ومبتكلمش. وزوجي دفع نفقة 150 ألف جنيه مضطرا وليس حبا في أولاده».