ميركل تتوقع موعدا لنهاية قيود كورونا

توقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، موعدا لإلغاء قيود كورونا التي تعرف بـ"مكابح طوارئ" جائحة كورونا في ألمانيا.

وقالت المستشارة، خلال لقاء في العاصمة برلين، إن تلك المكابح يمكن أن تلغى بحلول نهاية شهر يونيو.

وأضافت أن هذا النظام "يمكن أن ينتهي الآن".

في الوقت نفسه، أوضحت ميركل إمكانية إعادة العمل بهذا النظام في حال معاودة أعداد الإصابات للارتفاع مرة أخرى. وقالت:" إذا تطور شيء عبر الطفرات وهو ما لا نتمناه، فإن من الممكن أن نعيد تفعيل هذا النظام في أي وقت".

ومع إقرار نظام "مكابح الطوارئ" في أبريل الماضي، تم توحيد قواعد مكافحة الجائحة على مستوى ألمانيا في "قانون حماية العدوى". تُطبق هذه القواعد تلقئيا إذا تجاوزت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة ما حدودا معينة.

تشمل هذه القوعد حظر التجول ليلا، وفرض قيود على الاختلاط، وقيود على الرياضة والترفيه والتجارة، وإغلاق المدارس. ولا يجوز رفع القيود مرة أخرى إلا إذا انخفضت مستويات الإصابة إلى حدود معينة خلال عدة أيام.

وتم تقييد العمل بهذه القواعد في قانون الحماية من العدوى حتى 30 يونيو المقبل. وإذا حدث ارتفاع حاد آخر في أعداد الإصابة بعد ذلك، فستكون الولايات مسؤولة مرة أخرى عن تحديد مدى صرامة إجراءاتها.