باسكال مشعلاني: «استني» أول أغاني ألبومي المقبل

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني لـ «الاتحاد»، عن موعد طرح ألبومها الغنائي القادم، ويحمل اسماً مبدئياً «استني»، ويضم الألبوم 7 أغنيات، تجمع بين اللهجة الخليجية، واللبنانية، والبدوية، إلى جانب اللهجة المصرية. واستقرت مشعلاني على طرح أغاني الألبوم بواقع أغنية كل 3 أشهر، على أن تكون أغنية «استني»، باكورة أغاني ألبومها والتي تطرحها نهاية شهر يونيو الجاري، وهي من كلمات الشاعر الغنائي محمد رفاعي وألحان ملحم أبو شديد، والأغنية باللهجة المصرية تحمل الطابع الموسيقي الذي يجمع بين المقسوم والإيقاعات، وهي أغنية تحمل الكثير من البهجة والفرح، مضيفة أنها ستطرح فيما بعد أغنيتها الخليجية «لعبها صح»، للشاعر الغنائي سعود الشربتلي في سبتمبر المقبل، ويعد ألبوم «استني»، هو الـ 17 في مسيرتها الغنائية، منذ طرح آخر ألبوماتها «بخاف أعشقك»، والذي طرح عام 2018.

منصات

وأعربت باسكال عن سعادتها برد الفعل الإيجابي تجاه أغنيتها «جنان بجنان»، والتي طرحتها على المنصات الرقمية بداية العام الجاري.

أغاني المهرجانات

وكشفت باسكال عن أن أغاني المهرجانات المنتشرة حالياً ظاهرة مؤقتة، على الرغم من حالة النجاح اللحظي التي تحققها، وقالت: لست ضدها لأن الجمهور هو من يحدد ما يقبله أو يرفضه، ولكنني أمل أن يجيد مؤدي تلك الأغاني في اختيار معاني الكلمات المناسبة لذوق وعادات وتقاليد المجتمع العربي.

برامج المسابقات

أوضحت باسكال أن برامج المسابقات فكرتها جيدة للغاية، وتعطي العديد من الفرص لإظهار مواهب الشباب، وإفراز مبدعين بمختلف المجالات الفنية، وعلى المتسابق أن يستغل فكرة ظهوره لأول مرة من خلال برنامج ذي شعبية وجماهيرية بالوطن العربي، لتكون خطوة البداية بمشواره الفني.

الحلم الفني

كما كشفت عن أنها تحلم بتقديم المسرح الغنائي الاستعراضي على غرار ما قدمته نجمات الطرب اللبناني مثل فيروز، والراحلة صباح، وحول عدم خوضها تجربة السينما، قالت لـ «الاتحاد»: على الرغم من بداياتي الفنية في مجال الإعلانات، إلا أن خطوة التمثيل مؤجلة ولا تضعها في حساباتها بمشوارها الفني بالفترة الحالية، وأنها تفضل دخوله من بوابة عالم السينما، إن كان هناك عمل فني جيد ومناسب لها.

الطقوس الفنية

وحول اختيار أعمالها، أكدت أنها ما تزال تنتمي إلى المدرسة القديمة التي تربيت عليها، من خلال عقد جلسات عمل فعلية مع الشاعر والملحن، ولا يوجد بقاموسها الفني إرسال الأعمال الفنية المقترحة عليها من خلال التطبيقات الرقمية، وتضيف أن ذلك يتيح لها حريه الإبداع ونقل الصورة الغنائية بشكل سليم من خلال الاجتماعات المباشرة، وليست الإلكترونية.

الإمارات

ووجهت رسالة إلى جمهورها في دولة الإمارات، لأن لديها مكانة خاصة في قلبها واحتضان مسارح الإمارات لها منذ بداياتها الفنية، وأنها تتمنى لدولة الإمارات المزيد والتقدم والازدهار لها، كما وجهت تحية خاصة إلى صحيفة «الاتحاد»، التي تعتز بها ورسالتها الصحفية وكانت خير داعم لي من بداية مشوارها الفني منذ أكثر من 3 عقود.