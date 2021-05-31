فؤاد عبد الواحد يغني «حلم ولا علم»

دبي (الاتحاد)

تحت عنوان «حلم ولا علم»، طرح الفنان فؤاد عبد الواحد أول ألبوم يشهد تعاونه مع الموسيقار د. طلال، متضمناً أغنيات تنوعت أشكالها الموسيقية وأفكار كلماتها، وتم طرحها وعرضها عبر قناة روتانا في «يوتيوب»، من بينها فيديو كليب لأغنية «حلم ولا علم» التي صورها مع المخرج ياسر الياسري، وهي من كلمات الشاعر خالد المريخي وتوزيع زيد نديم.

وحملت الأغنيات الثلاث التي تضمنها الألبوم عناوين «ارحم مشاعرنا» من كلمات الشاعر طارش قطن، وأغنية «قلبي معك» من كلمات الشاعر خالد المريخي وتوزيع «سيروس»، وأغنية «غنِ» كلمات الشاعر فهد عافت وتوزيع زيد نديم.

وأكد فؤاد سعادته بهذا التعاون الذي يجمعه لأول مرة مع الموسيقار د. طلال وقال: تشرفت أن أتعاون مع الموسيقار طلال لأول مرة عبر أربعة أعمال متنوعة، وقد قدمنا بها جهداً كبيراً من أجل إظهارها بهذا الشكل الذي طُرح أمام الجمهور.

وصوّر أغنية «حلم ولا علم» في دبي ضمن أجواء صحراوية ومواقع تراثية مع المخرج ياسر الياسري، وقدم بها استعراضات متنوعة.