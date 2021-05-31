الفخراني «يتسول» على خشبة المسرح

محمد قناوي (القاهرة)

يعود الفنان يحيى الفخراني لخشبة المسرح من جديد، من خلال إعادة تقديم العرض المسرحي الذي كتبه الشاعر بيرم التونسي بعنوان: «ليلة من ألف ليلة وليلة»، وقدمه على خشبة المسرح القومي المصري عام 2015 ومن إخراج محسن حلمي، حيث يقوم حالياً المخرج مجدي الهواري بتجهيز النص المسرحي الجديد، ويحمل اسم «ياما في الجراب»، ويشارك في بطولتها المطربة جنات في أول تجربة لها في مجال التمثيل والفنان محمد التاجي، والمطرب محمد الشرنوبي، وجارٍ ترشيح واختيار باقي المشاركين في العرض.

يجسد الفنان الكبير يحيى الفخراني في المسرحية شخصية متسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع.

هذه ليست المرة الأولى التي يعيد فيها النجم يحيى الفخراني أعماله المسرحية، وينقلها من مسرح الدولة لمسرح القطاع الخاص، فقد أعاد من قبل مسرحية «الملك لير»، فبعدما قدمها على المسرح القومي من إخراج المخرج الكبير الراحل أحمد عبد الحليم، أعاد تقديمها مرة أخرى بالمخرج مجدي الهواري في مسرح القطاع الخاص.

جدير بالذكر أن الفنان يحيى الفخراني قدم خلال موسم رمضان الدرامي مسلسل «نجيب زاهي زركش» من إخراج شادي الفخراني، وهو مسلسل اجتماعي خفيف، ويتضمن مشاهد كوميدية، ويتضمن علاقة الأب بأبنائه.