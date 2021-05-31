«كان» يعود بكوكبة من النجوم

باريس (أ ف ب)

يعلن مهرجان كانّ السينمائي الفرنسي بعد غد الخميس ملامح برنامج أولى دوراته منذ جائحة «كوفيد-19»، واللائحة الرسمية المرتقبة للأفلام المؤهلة للمشاركة في مسابقة أكبر حدث للفن السابع في العالم، وكشفت تقارير أن القائمة تضم كوكبة من نجوم السينما العالمية.

ويقام مهرجان هذا العام من 6 إلى 17 يوليو في قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت، بعد إلغاء دورة العام الفائت.. وفي حال استمرت عملية رفع القيود وفق ما تخطط له الحكومة الفرنسية، من المفترض ألا تُحدَد سقوف لعدد الحضور في الصالات، مع الاكتفاء بتقديم شهادة تلقي اللقاح.