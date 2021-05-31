الصين تسمح بالطفل الثالث

بكين (رويترز)

سمحت الصين أمس لكل الأزواج بإنجاب الطفل الثالث، في تغيير كبير في السياسة التي طبقتها طويلاً، والتي تقيد العدد بطفلين اثنين، وجاء ذلك بعدما أظهرت بيانات انخفاضاً حاداً في المواليد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني وافق على هذا التغيير في اجتماع برئاسة الرئيس شي جين بينغ.. وقالت: «لزيادة تحسين سياسة الإنجاب، ستطبّق الصين سياسة تتيح للزوجين إنجاب ثلاثة أطفال».

وألغت الصين عام 2016 سياسة الطفل الواحد لكل أسرة، وفرضت قيد الطفلين، لكنه لم يحقق الزيادة المطلوبة.