إيرادات قياسية لـ«إيه كوايت بلايس 2»

واشنطن (أ ف ب)

أقبل الجمهور بكثافة، خلال نهاية الأسبوع الفائت على عروض فيلم الرعب «إيه كوايت بلايس- 2» التي انطلقت على الشاشات الكبيرة في أميركا الشمالية، وتشير الشواهد إلى أن الفيلم حقق أرقاماً غير مسبوقة منذ بدء جائحة «كوفيد- 19».

وتوقعت شركة «إكزيبيتر ريليشنز» المتخصصة في الإحصاءات المؤقتة، أن تبلغ إيرادات الأيام الأربعة الأولى لعرض الفيلم في الولايات المتحدة وكندا أكثر من 58 مليون دولار.. ويمثل الفيلم، وهو تتمة لفيلم حقق نجاحاً العام 2018، بارقة أمل لصناعة السينما التي تضررت بشدة جرّاء العواقب الاقتصادية للجائحة.