علاوة على الفطر الأسود.. آثار جانبية تصيب مرضى كورونا

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قال الدكتور حمدي إبراهيم عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مصر، إن الفطر الأسود ليس الأثر الجانبي الوحيد الذي يمكن أن يظهر على مرضى فيروس كورونا من أصحاب نقص المناعة، مشيرا إلى رصد آثار جانبية عدة لفيروسات وفطريات ظهرت على المرضى في أن الفترة الأخيرة.

وأضاف إبراهيم لـ"الاتحاد" أن هناك فيروس "الهيربس" الذي يظهر في هيئة حبات حمراء في الوجه وهو يرتبط بشكل أساسي بنقص المناعة لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن أكثر من نوع من الفطريات ظهر على مرضى كورونا خلال الفترة الماضية.

وأشار إبراهيم أن الحل الوحيد هو الاستشارة الطبية في الحصول على الأدوية وعدم استسهال المرضى الحصول على المضادات الحيوية والكورتيزون، الذي هو المسبب الرئيسي لنقص المناعة وإصابة مرضى كورونا بالفطر الأسود أو غيره من فيروسات نقص المناعة خلال الفترة الماضية داخل المستشفيات.

وأكد إبراهيم أن مرضى الفطر الأسود، في الوقت الحالي، يوضعون في الحجز الصحي بشكل احترازي في المحافظات، في الوقت الذي لم يتم تسجيل سوى حالات بسيطة كأثر جانبي لإصابتها بفيروس كورونا المستجد ومعاناتها من نقص المناعة ما جعلها فريسة سهلة للإصابة بمرض الفطر الأسود.