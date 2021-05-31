شيرين عبد الوهاب تطرح أغنية جديدة

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب لـ«الاتحاد»، عن جديد أعمالها الغنائية. وقالت المطربة إنها بصدد طرح أغنية منفردة جديدة تحمل اسم «أشواقي»، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام.

وتحمل الأغنية الطابع الدرامي، ومن المقرر طرحها منتصف شهر يونيو المقبل بطريقة الفيديو كليب.

يذكر أن آخر أعمال شيرين غناؤها شارة البداية لأحداث مسلسل «لحم غزال»، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وحملت الأغنية اسم «وشي الحقيقي»، وهي من كلمات الشاعر الغنائي بدوي جمعة، وألحان الموسيقار رحيم، بجانب مشاركتها في الأغنية الدعائية لمبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقتها الدولة المصرية مطلع العام الجاري والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والأغنية حملت اسم «بعلم الوصول»، وتعاونت خلالها مع الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم، وألحان بلال سرور.

من جانب آخر، وجهت شيرين رسالة إعجاب وشكر إلى الفنانة اللبنانية إليسا، عبر تغريدة بحسابها «تويتر»، بعد غنائها أغنية «مشاعر»، في أحد البرامج التليفزيونية. وكتبت شيرين: «حبيبتي إليسا، غناؤك لمشاعر بكل هذه الأحاسيس الصادقة يؤكد لي تقديرك وحبك للفن»، لتتصدر الأغنية محركات البحث الإلكتروني وتحتل المرتبة الأولى في المنطقة العربية، والمرتبة السادسة في مصر، بالمنصات الرقمية.

يذكر أن أغنية «مشاعر»، قدمتها شيرين عبد الوهاب كشارة بداية مسلسل «حكاية حياة»، والذي عرض منذ 9 سنوات، والأغنية من كلمات محمد رحيم، وألحان أحمد مرزوق، وحققت الأغنية مشاهدات تخطت حاجز الـ200 مليون مشاهدة، لتصبح أول شارة مسلسل يحقق هذا الرقم على المنصات الرقمية.