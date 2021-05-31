وفاة مغنٍ أميركي جرّاء مضاعفات المرض

توفي المغني الأميركي بي جيه توماس السبت في منزله بمدينة أرلينغتون بولاية تكساس عن عمر يناهز 78 عاماً، جرّاء مضاعفات سرطان الرئة الذي كان يعانيه، على ما أفاد وكلاء أعماله في بيان.

حاز توماس خمس جوائز «غرامي» بين عامي 1977 و1981، وعرفه الجمهور للمرة الأولى عام 1966، لكنّ الفضل في شهرته يعود خصوصاً إلى أغنية «ريندروبس كيب فولين أون ما هيد» عام 1969.

نال توماس جائزة «أوسكار» عن هذه الأغنية المفعمة بالتفاؤل التي تشكّل الموسيقى التصويرية لفيلم «بوتش كاسيدي أند ذي ساندانس كيد».كان توماس كشف في مارس أنه يعاني من سرطان الرئة في مرحلة متقدمة.