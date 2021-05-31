"شنطة" شريف دسوقي من الإمارات لدور العرض 16 يونيو

القاهرة ـ سعيد ياسين

قررت أسرة فيلم "الشنطة" عرضه تجارياً للجمهور في جميع دور العرض العربية بداية من 16 يونيو المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم الذي صورت مشاهده بين دبي والقاهرة كل من بيومي فؤاد وشيرين وشريف دسوقي ومحمد لطفي ودينا ومحمد عبدالعظيم والمغنية اللبنانية دانا حلبي والطفلة بيزي وتأليف تامر عبدالمنعم وإخراج أحمد البدري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن، حول رجل نصاب يستعين بطفلة صغيرة لتساعده في سرقة أحد الفنادق في دبي، ولكنه يمتلك شنطة تتسبب له في العديد من المتاعب والمشاكل، وقامت أسرة الفيلم بكتابة منشور في البرومو الدعائي للفيلم على لسان مؤلفه جاء فيها: لكل منا شنطة، ولكل شنطة حكاية، ولكل حكاية أسرار وخبايا، اللهم اكفنا واكفكم شرور الشنط، فالشنط ليست بماركاتها ولا بأناقة حامليها، وإنما بما تحتويه من أشياء بداخلها، منها الصالح ومنها الطالح.

ويعد الفيلم الذي يجسد فيه شريف دسوقي شخصية الوزير الهارب "صفوت أبو غالي" أول عمل يعرض له بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخراً وتسببت في بتر إحدى ساقيه بسبب اصابته بمرض السكري، مع العلم أنه ينتظر عرض فيلمين آخرين انتهى من تصويرهما قبل إصابته، وهما "ماما حامل" مع ليلى علوي، و"الإنس والنمس" مع محمد هنيدي ومنة شلبي.