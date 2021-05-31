ماهي أسباب التعب المزمن..؟

متلازمة التعب المزمن تسببها الأمراض المزمنة ومجموعة أسباب متنوعة أخرى. بحسب ما أعلنت الدكتورة تينا بيتروفسكايا، أخصائية الأمراض الباطنية في روسيا .

وتشير الأخصائية في حديث تلفزيوني، إلى أنه من بين هذه الأسباب أمراض الغدة الدرقية، ونقص الفيتامينات في الجسم. كما يمكن أن تسبب قلة النوم والخمول وانخفاض مستوى النشاط البدني متلازمة التعب المزمن.

وتضيف، ولكن السبب الأكثر انتشارا، هو الاضطرابات النفسية، وتنصح في هذه الحالة استشارة أخصائي الأمراض النفسية.

ومتلازمة التعب المزمن، مرض يتميز باستمرار التعب والارهاق، الذي لا يزول حتى بعد قضاء فترة راحة طويلة.

وأحد الشروط المهمة لعلاج هذه الحالة والتعافي، هو اتباع نهج متكامل في العلاج، وكذلك اتباع نظام الحماية والتواصل المستمر بين المريض والطبيب المعالج.