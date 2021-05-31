4 تهم واجهت أحمد فلوكس أمام المحكمة

بعد أن قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية، بصدور حكم على الفنان أحمد فلوكس، بالحبس لمدة سنة، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت، وفيما يلي أبرز الاتهامات التي تواجه الفنان أحمد فلوكس.

- تهمة سب وقذف سيدة الأعمال ياسمين عزت.

- التعرض لحياة المجنى عليها ولأسرتها.

-التهديد بالإيذاء للمجنى عليها.

- التشهير بسمعة المجنى عليها.

وكان شمل الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتاً، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقاً، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.