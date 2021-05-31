عالم أميركي بارز يحذر من كوفيد-26 وكوفيد-32

حذر عالم أوبئة أميركي من أنه "سيكون هناك كوفيد -26 وكوفيد -32 ما لم نفهم تماماً أصول كوفيد -19".

وطالب بيتر هوتيز، وهو أستاذ طب الأطفال وعلم الفيروسات وعلم الأحياء الدقيقة في كلية بايلور للطب وخبير بارز في الفيروسات بتحقيق كامل في أصل فيروس كورونا المستجد، محذراً من أن مستقبل الصحة العامة على المحك.

وضم هوتيز صوته إلى أصوات عدد متزايد من الخبراء يطالبون بفهم أعمق لهذه القضية، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وفي تصريحات لبرنامج Meet The Press على قناة "أن بي سي"، قال هوتيز، إن التوصل إلى استنتاجات مؤكدة حول كيفية ظهور الفيروس "ضروري للغاية" لمنع الأوبئة في المستقبل.