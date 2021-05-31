القبض على برازيلي في دولة عربية لسبب غريب

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أعلنت السلطات الأمنية المصرية، ضبط شخص أجنبي "برازيلي الجنسية" تحرش بإحدى الفتيات عقب نشره مقطع فيديو يتضمن واقعة التحرش على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تحديد هوية المجني عليها ومرتكب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله والعرض على النيابة المختصة.

كانت الأجهزة الأمنية المختصة قد فحصت ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" من تحرش شخص يحمل جنسية أجنبية، لفظيًّا بإحدى الفتيات تعمل في أحد الأماكن السياحية في محافظة الأقصر بقصد السخرية.

وكشف رواد التواصل الاجتماعي أن هذا السائح صوّر الحديث بينه وبين الفتاة التي لم تفهم شيئا من كلامه، الذي حمل ألفاظا وعبارات جنسية تحدث بها بلغته الأجنبية التي لم تفهمها الفتاة وظلت مبتسمة، نظرًا لأنها لم تفهم لغته في الحوار الذي كان ممتلئا بالإيحاءات الجنسية، مما أثار استياء المتابعين لصفحته ووصفوا الفيديو بأنه إساءة متعمدة وغير لائقة.