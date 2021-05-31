طريقة اكتشاف الفطر الأسود.. 3 تعليمات أساسية

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة في إدارة المصل واللقاح المصري، إن هناك طريقة يتم اكتشاف من خلالها إصابة الشخص بمرض الفطر الأسود، وذلك باستخدام الميكروسكوب بعد أخذ عينة عن طريقة المنظار من الانف وتحليلها ويظهر من هذه العينة إصابة الشخص بالمرض الفطري من عدمه.

وأضاف الحداد لـ"الاتحاد" أن طريقة آخرى يمكن اكتشاف المرض من خلالها وهي الأعراض الواضحة على الشخص، حيث يخترق الأغشية المخاطية للأنف مستغلا ضعف المناعة ويؤدي لصداع مزمن بالإضافة إلى أزمة في التنفس إلى جانب عدم وضوح الرؤية لفترة طويلة ما يعني ظهور الأعراض بشكل واضح وإصابة الشخص.

وأشار الحداد إلى أن الفطر الأسود مرض انتهازي لا يستطيع مهاجمة الأجسام بشكل مباشر كما أنه غير معدي على الإطلاق، لكن وجوده في الهواء والأطعمة الملوثة يسهل من عملية انتقاله لمرضى ضعف المناعة بشكل عام ومن ضمنهم مرضى السكري والأمراض المزمنة والسرطان والإيدز بالإضافة إلى مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الحداد أنه من المفضل عدم الإفراط في الحصول على أدوية المناعة بالإضافة إلى الكورتيزون لنفس الفئات خاصة وأن هذه الأدوية تساهم بشكل كبير في ضعف المناعة لدى الشخص ومن ثم مع إصابته بهذه الأمراض يؤدي لإمكانية إصابته بالفطر الأسود والذي يعد أخطر في هذه الحالة ويؤدي لوفاة الأشخاص بنسبة تصل لـ 50 % .

وقررت وزارة الصحة المصرية تخصيص غرف للحجر الصحي لمصابي الفطر الأسود وذلك كإجراء احترازي استعدادا لاحتمالية ظهور إصابات في المحافظات، خاصة مع التحذيرات عالية المستوى من منظمة الصحة العالمية من المرض الفطري الذي انتشر بشدة نتيجة السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وكشفت الصحة المصرية في بيان ظهور الفطر الأسود الأسود فى عدد محدود من الحالات فى مصر خلال العقود الأخيرة على الرغم من عدم انتشار الفطريات المسببة لهذا المرض بصورة كبيرة، تبين إصابة 45 مريضا بالفطر الأسود فى الفترة من 2007 وحتى 2017 وحدثت الوفاة فى 15 حالة منهم نتيجة التأخر فى بدء العلاج.