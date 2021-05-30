هيا عبد السلام: اختبرت مشاعري في «نبض مؤقت»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

عاشت الفنانة الكويتية هيا عبد السلام حالة من الانتعاشة الفنية في الموسم الدرامي الرمضاني 2021، كونها لعبت بطولة مسلسل «نبض مؤقت» الذي عرض على شاشة «قناة أبوظبي»، وتوليها إخراج مسلسل «الناجية الوحيدة» في تعاون للمرة الأولى مع الفنانة هدى حسين، ونتيجة تألقها في التمثيل والإخراج، حصدت لقب أفضل ممثلة خليجية في استطلاع «الاتحاد» لدراما رمضان هذا العام، عن دورها في «نبض مؤقت»، مناصفة مع الفنانة القديرة حياة الفهد عن دورها في مسلسل «مارغريت».

اختيار

وعبرت هيا عبد السلام، في حوارها مع «الاتحاد»، عن سعادتها بهذا النجاح الكبير الذي تكلل بحصدها لقب أفضل ممثلة، وقالت: أشكر جمهوري على اختياره لي ضمن قائمة الأفضل في استطلاع «الاتحاد»، فالفنان الذي يطمح إلى تقديم الأفضل دائماً، ويسعى إلى إسعاد جمهوره، يبذل جهداً كبيراً من أجل تحقيق مراده.

وتابعت: أتوجه بالشكر أيضاً إلى «الاتحاد» التي تعتبر من أهم الصحف في المنطقة الخليجية والعربية، والسباقة دائماً في دعم الفن والفنان العربي، فكل فنان منا يبحث عن جريدة أو وسيلة إعلامية تكون لديها المصداقية والشفافية، وأن تكون ثقة بينها وبين الفنان، و«الاتحاد» من أوائل الصحف التي استطاعت أن تحقق ذلك بتسليطها الضوء على الفنان وإسناده إعلامياً، وتوجيهه نحو الطريق الصحيح.

مشاعر حقيقية

وعن تميزها في «نبض مؤقت» قالت: رغم أنني قدمت دور الدكتورة في أعمال سابقة، إلا أن الفارق في «نبض مؤقت» أنه كان بمثابة اختبار مشاعر حقيقي بالنسبة لي، خصوصاً أنني لعبت دور طبيبة أمراض نساء وتوليد، لكنها لا تنجب، فتحاول أن تفرغ مشاعر الأمومة التي بداخلها من خلال علاقتها بأشقائها وعائلتها، لذلك فهي شخصية غنية بالمشاعر، ومن خلال تصويت الجمهور لي، فأعتقد أنني وفقت في أداء الدور بالشكل المطلوب.

صعوبات التصوير

وحول صعوبات التصوير التي واجهوها في عصر «كورونا» خصوصاً أنها صورت العديد من المشاهد في أحد المستشفيات، أوضحت هيا أن العام الماضي حينما صورت مسلسل «مانيكان» الذي عرض على «قناة أبوظبي»، كان الأمر في غاية الصعوبة لاسيما أنهم بدأوا تصويره مع بداية انتشار الجائحة، فكان الخوف والقلق يعم على فريق العمل بالكامل، لكنهم استطاعوا تنفيذه من دون خسائر أو إصابات، لكن في «نبض مؤقت» وباقي المسلسلات الأخرى تعتقد أن صناع الدراما تعلموا من درس العام الماضي، وأصبحوا على دراية تامة بأخذ الاحتياطات اللازمة من «كورونا» عبر الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

مدرسة فنية

وفضلاً عن لعبها بطولة «نبض مؤقت»، فهي تولت إخراج مسلسل «الناجية الوحيدة» الذي تعاونت فيه للمرة الأولى مع الفنان هدى حسين، وعن هذا التعاون قالت: رغم أن قصة المسلسل قريبة من القصص الأجنبية التي لا أميل لها كثيراً، لاسيما أن بها جرعة من الانتقام والتشويق والإثارة، لكنني أحببت أن أقدم شيئاً مختلفاً، خصوصاً أنه لون جديد وتحدٍّ بالنسبة لي، لذلك خضت التجربة وحققت نجاحاً، وكان هناك تفاهم واحترام كبير بيني وبينها، فهي تتمتع بصفات جيل الزمن القديم، مع احترامي للجيل الحالي، فاحترام الوقت والالتزام والجدية في العمل كانت من أبرز صفاتها أثناء التصوير، وبحكم تعاوني سابقاً مع جيل العمالقة حياة الفهد وسعاد عبد الله وغانم الصالح وجاسم النبهان وباسمة حمادة وحسين المنصوري ومحمد المنصور، فقد تعلمت منهم الكثير من الدروس الفنية، خصوصاً أن كل واحد منهم مدرسة خاصة به.