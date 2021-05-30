إيناس عز الدين تستعد لـ «أفراح إبليس 3»

سعيد ياسين (القاهرة)

كشفت إيناس عز الدين لـ «الاتحاد» عن أنها تستعد لتصوير الجزء الثالث من مسلسل «أفراح إبليس» مع جمال سليمان، وصابرين، وتأليف مجدي صابر، الذي تعاونت معه من قبل في الأجزاء الخمسة من مسلسل «سلسال الدم»، وقالت: إنها تواصل في الجزء الجديد من المسلسل تجسيد شخصية «نوارة» الفتاة المتزوجة من ابن خالها، وعقب وفاة زوجها في حادث سير تعيش مع خالها وزوجته، وأشارت إلى أن الجزء الجديد يشهد مفاجأة كبيرة تتمثل في هروبها ذات يوم وزواجها من رجل على خلاف كبير مع خالها، ويجسد دوره كمال أبورية.

وأوضحت أنها اعتذرت عن المشاركة في أكثر من عمل فني خلال الفترة الماضية لعدم ملاءمة الأدوار لها من ناحية، ومن الناحية الأخرى بسبب إصابتها بفيروس «كورونا» ومعاناتها من تداعياته لفترة طويلة عقب تعافيها منه، وطالبت زملاءها من الفنانين، خصوصاً من يقومون بتصوير أعمالهم حالياً، بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية.