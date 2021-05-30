مصر تسجل 7 إصابات جديدة بمرض الفطر الأسود

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قال مسؤول في مستشفيات عزل مصابي فيروس كورونا المستجد في مصر إنه تم اكتشاف 7 حالات جديدة مصابة بمرض الفطر الأسود كمضاعفات لإصابتهم بالفيروس.

وأشار الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق والمسؤول المصري إنه تم نقل الـ7 حالات على الفور للغرف المخصصة للحجز الصحي لمصابي الفطر الأسود بمستشفيات الجامعة، نافياً أن يكون المرض معدياً بأي شكل من الأشكال وإنما أثر جانبي لسوء استخدام الأدوية والعلاج من المصابين.

وأكد شعلان أن الحالات تتفاوت أعمارها ما بين 42 إلى 62 عاماً، حيث خضع خمسة منهم لإجراء عمليات جراحية، فيما تُعاني الحالة السادسة من داء السكري، والحالة السابعة متأخرة، مؤكدًا أن قدوم الحالة في فترة مبكرة من الإصابة يساعد بشكل كبير على عدم تدهورها صحياً أو تعرضها للوفاة.

وقررت وزارة الصحة المصرية تخصيص غرف للحجز الصحي لمصابي الفطر الأسود وذلك كإجراء احترازي استعداداً لاحتمال ظهور إصابات في المحافظات، خاصة مع التحذيرات عالية المستوى من منظمة الصحة العالمية من المرض الفطري الذي انتشر بشدة نتيجة السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وكشفت وزارة الصحة المصرية، في بيان، ظهور الفطر الأسود فى عدد محدود من الحالات فى مصر خلال العقود الأخيرة على الرغم من عدم انتشار الفطريات المسببة لهذا المرض بصورة كبيرة، تبين إصابة 45 مريضاً بالفطر الأسود فى الفترة من 2007 وحتى 2017 وحدثت الوفاة فى 15 حالة منها نتيجة التأخر فى بدء العلاج.