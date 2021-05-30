هكذا حلت الذكرى الأولى لرحيل جوكر الفن المصري

أحمد عاطف (القاهرة)

أحيا عدد من الفنانين على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" الذكرى الأولى لوفاة جوكر الفن المصري الممثل حسن حسني الذي رحل عن عالمنا يوم 30 مايو 2020، عن عمر ناهز 89 عاما.

تصدر اسم حسن حسني البحث عبر الإنترنت عن أفلامه وأشهر "افيهاته" خلال مسيرته الفنية، فيما نشر الفنان المصري صلاح صورة له مع الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها قائلًا: "الذكرى الأولى لرحيل حسن حسني، زي النهار ده السنة اللي فاتت توفي عم حسن حسني. أسألكم الفاتحة على روحه والدعاء له من فضلكم".

إلى ذلك، تناقلت صحف محلية مصرية حديث نجله هشام فى الذكرى الأولى لرحيل والده، والذي تحدق عن أسرار جديدة من حياة والده. ولفت إلى أن أسرته فوجئت بتدهور حالته الصحية قبل وفاته، مؤكدا أنه كان كلما كان يجري فحصا طبيا كان الأطباء يخبرونه: "قلبك قلب حصان"، موضحا أنهم دخلوا "في حالة من المباغتة عند وفاته، إذ كنا احتفلنا للتو بالعيد معه، ثم شعر بالتعب، ونقلناه إلى المستشفى، ليفاجئنا الأطباء أنه مصاب بجلطة في القلب، وأجرى جراحة ثم دخل غيبوبة وتوفي".

وأفصح نجل حسن حسني أنه لم تكن لديه وصايا بالمعنى المعروف لأبنائه عند وفاته لكون رحيله جاء مفاجئا، ولكنه كان دائما ينصحهم "بالتواضع مع الناس والتراحم، وأن الإنسان سيرة، ويجب أن نحافظ على اسمنا من خلال أفعالنا الطيبة"، بحسب قوله.

لمع حسن حسني في مسرحية "كلام فارغ"، وقام بالعديد من البطولات المسرحية منها: حزمني يا، قشطة وعسل، جوز ولوز، أولاد ريا وسكينة، على الرصيف، سكر زيادة، المحبة الحمراء. وشارك في عدد من المسلسلات الهامة التي عمل بها: أبنائي الأعزاء شكرا، السبنسة، جواري بلا قيود، ناس مودرن، بوابة الحلواني، المال والبنون.

وكان آخر عمل فني شارك فيه حسني هو مسلسل "سلطانة ‏المعز" ‏مع الفنانة غادة عبد الرازق، رمضان 2020، ومن قبلها مسلسل "أبو جبل" مع الفنان مصطفى شعبان، رمضان ‏‏2018‏. كما كان له ظهور مميز في فيلم "خيال مآتة"، من بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي ‏وخالد ‏الصاوي ‏وبيومي فؤاد‎.‎