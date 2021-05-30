هذه أول دولة عربية تخصص غرفاً لحجز مرضى الفطر الأسود

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قررت وزارة الصحة المصرية تخصيص غرف للحجز الصحي للمصابين بمرض الفطر الأسود وذلك كإجراء احترازي استعداداً لاحتمال ظهور إصابات في المحافظات، خاصة مع التحذيرات عالية المستوى من منظمة الصحة العالمية من المرض الفطري الذي انتشر بشدة نتيجة السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وحددت وزارة الصحة المصرية محافظات مطروح وسوهاج والإسكندرية والفيوم والشرقية بشكل مبدئي لحجز مرضى الفطر الأسود داخلها، مشيرة إلى أن المرض غير معد على الإطلاق وإنما يأتي كأثر جانبي للإفراط في الحصول على الكورتيزون ما يؤثر على جهاز المناعة في الجسم.

وظهرت حالات إصابة بمرض الفطر الأسود بالفعل داخل مصر لمصابين بفيروس كورونا المستجد أو متعافين، حيث فجر إعلان أسرة الفنان الراحل سمير غانم الأزمة، حينما أعلنت وفاته نتيجة إصابته بالفطر الأسود بعد تعافيه من فيروس كورونا داخل أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكشفت وزارة الصحة المصرية، في بيان، ظهور الفطر الأسود في عدد محدود من الحالات في مصر خلال العقود الأخيرة على الرغم من عدم انتشار الفطريات المسببة لهذا المرض بصورة كبيرة.

وتبين إصابة 45 مريضاً بالفطر الأسود في الفترة من 2007 وحتى 2017 وحدثت الوفاة في 15 حالة منها نتيجة التأخر في بدء العلاج.