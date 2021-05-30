فنان عربي يعود إلى الساحة بعد أعوام من الغياب

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشف الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله لـ«الاتحاد»، عن موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد، والذي لم يستقر على اسمه بعد في موسم عيد الأضحى المقبل.

يضم الألبوم 20 أغنية متنوعة الأنماط الموسيقية باللهجة الخليجية. وأضاف أن الألبوم يناقش عدداً من الموضوعات منها الخيانة، والهجر والفقد، وأنه تعاون مع جيل جديد من الشعراء.

أشرف على ألحان الألبوم بالكامل الملحن السعودي ياسر بوعلي.

ويعود عبدلله للساحة الغنائية بعد غياب دام 6 أعوام منذ آخر ألبوماته الغنائية «اسمعني»، والذي صدر عام 2015، ويعد الألبوم الـ31 فى مسيرته الغنائية.يذكر أن آخر أعمال عبد المجيد عبد الله طرحه أغنيته الخليجية «جردت سيفك»، من كلمات حنان، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وحققت الأغنية 7 ملايين مشاهدة على المنصات الرقمية.