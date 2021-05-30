لماذا ألغي حفل نوال الزغبي في القاهرة؟

علي عبد الرحمن (القاهرة)

قررت السلطات المصرية إلغاء حفل المطربة اللبنانية نوال الزغبي، الذي كان مقرراً إقامته على هامش فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون.

يأتي الإلغاء تنفيذاً لقرارات رئيس الوزراء المصري بحظر الاحتفالات الجماهيرية فى ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، بجانب عدم حصول الجهة المنظمة للحفل على التصاريح الأمنية من السلطات المختصة.

وكشفت نوال الزغبي لـ«الاتحاد» أنها ليست غاضبة من إلغاء الحفل بالرغم من تحمسها الشديد للقاء الجمهور المصري، ولكنها تحترم القرارات التنظيمية التي تتخذها الدولة المصرية فى الحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفة «لا صحة للأخبار المتداولة بشأن إلغاء فقرتي الغنائية فقط، ولكن فعاليات المسابقة تم إلغاؤها تنفيذاً للقرارات الدولة المصرية».

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي طرحها أغنية «عقلي وقف»، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، وألحان زعيم، وحققت الأغنية 5 ملايين مشاهدة على المنصات الرقمية منذ طرحها فى أبريل الماضي.