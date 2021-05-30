صور.. نجم هوليوودي ينضم لحزب مؤيد لبوتين

قال حزب روسي، اليوم الأحد، إن أحد أبرز نجوم هوليوود، انضم إلى صفوف الحزب الموالي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأظهر مقطع مصور، نشره الحزب، أن سيجال تلقى أمس السبت بطاقة عضوية في تحالف يسمى (روسيا العادلة- وطنيون - من أجل الحقيقة).

وتشكل هذا التحالف أوائل العام الجاري باندماج ثلاثة أحزاب مؤيدة لبوتين في حزب واحد.

وسيجال، الذي أصبح مواطناً روسياً منذ 2016، هو أحد المعجبين منذ فترة طويلة بالرئيس الروسي.

واقترح سيجال، خلال كلمة ألقاها أمام فعالية نظمها الحزب، تطبيق إجراءات لتقييد الأعمال التي تضر بالبيئة.

وللحزب مقاعد في مجلس النواب الروسي ويعتزم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل.

وسيجال، المولود في الولايات المتحدة والخبير في الفنون القتالية، معروف بإنتاج وبطولة أفلام الحركة. وبوتين شغوف بالفنون القتالية أيضاً.

وفي 2018، أوكلت روسيا لسيجال مهمة تحسين العلاقات الإنسانية مع الولايات المتحدة.