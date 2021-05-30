ألف دولار تذكرة حفل موسيقي.. والسبب

من أجل حضور حفلة فرقة «تينيدج باتلروكيت» الأميركية المقررة في 26 يونيو في سانت بطرسبرغ في ولاية فلوريدا الأميركية، يتعين على بعضهم دفع ألف دولار أميركي.

وهذا ثمن باهظ بالنسبة لحفل موسيقي. لكن يمكن لمن أراد أن يحصل على التذكرة مقابل 18 دولاراً أميركياً فقط.

ويتعلق الأمر بمن تلقوا لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا.

أما غير المحصنين ضدالفيروس، فستكلف البطاقة... 999 دولاراً.وحددت الشركة، التي تهتم بالترويج للحدث، سعر البطاقة ب18 دولاراً، لكن فقط للأشخاص الذين يبرزون بطاقة تفيد بتلقيهم اللقاح عند مدخل الحفلة الموسيقية.

وكتبت على موقعها الإلكتروني «نحن لا نقول لكم ما يجب القيام به، لقد اتخذنا قراراً تجارياً وسندع السوق يقرر».

وأوضحت «إذا أتى شخص غير ملقّح، فسيخيف عدداً كبيراً من الحاضرين. وبالتالي، سيتعين عليه دفع الفرق».

وقال بول وليامس، الرجل الذي يقف وراء الفكرة لقناة «كيه إيه كيه إي» المحلية «أردت أيضاً أن يكون (الحدث) حافزاً للأشخاص المترددين في الحصول على اللقاح».

وتابع «أردت من الشباب، الذين يريدون الذهاب إلى الحفلات، أن يتحركوا ويذهبوا للحصول على اللقاح».

واعتباراً من 19 أبريل، أصبح بإمكان جميع البالغين في الولايات المتحدة تلقي اللقاح. ويمكن الآن أيضاً تلقيح المراهقين بدءاً من سن 12 عاماً.

وتلقى أكثر من 166 مليون شخص، أو ما يزيد قليلاً عن 50 في المئة من مجموع سكان الولايات المتحدة، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح فيما تلقى 40 في المئة الجرعتين.