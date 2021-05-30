«وارنر براذرز أبوظبي» تستقبل زوارها بطريقة غريبة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» عن إعادة افتتاح لعبة «الرعب مع سكيركرو» بحلتها الجديدة في منطقة غوثام سيتي، والتي ستمكن الضيوف من الاستمتاع بأقصى درجات التشويق على متن هذه اللعبة التي تمتاز بحركاتها القوية والمفاجئة، ومؤثراتها الصوتية والبصرية الفريدة، وأنوارها اللافتة والغريبة التي تخرج مع أعين الـ «سكيركرو» لتزرع الرعب في قلوب الجميع في منطقة غوثام سيتي.ولضمان توفير تجربة ترفيهية آمنة للجميع، اتخذت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» كافة الإجراءات الاحترازية مثل ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية، واعتماد الكاميرات الحرارية، ووضع علامات لتحديد المسافات الآمنة التي يجب الالتزام بها عند الألعاب ومنافذ البيع، إلى جانب تعديل السعة الاستيعابية للألعاب والمطاعم والمتاجر. وتقديراً لهذه الجهود، حصلت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» على شهادة الأمان Go Safe من قبل دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، إذ يهدف برنامج هذه الشهادة إلى تعزيز الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة في مختلف المرافق السياحية والمنشآت التجارية العاملة في إمارة أبوظبي. تعد عالم وارنر براذرز أبوظبي على جزيرة ياس، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم، وتبعد مسافة دقائق عن كل من عالم فيراري أبوظبي التي تحتضن الأفعوانية الأسرع في العالم، وياس ووتروورلد أبوظبي، مدينة الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي للغوص على اللؤلؤ، وكلايم أبوظبي، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات.