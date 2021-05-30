حبس سارق فنانة مصرية شهيرة

شعبان بلال (القاهرة)

عاقبت محكمة مصرية سارق الفنانة نرمين الفقي بحبسه 3 أشهر مع الشغل والنفاذ بعد ثبات تهمة السرقة عليه.

واتهمت الفنانة نرمين الفقي سائق أحد الكرفانات بسرقة مبلغ قدره 1800 جنيه أثناء تصويرها مشهد من فيلم بشارع بيروت في مصر الجديدة، حيث استغل انشغالها بالتصوير لسرقتها.

وأكدت الفنانة في التحقيقات أنها وضعت الحقيبة الخاصة بها داخل الكرافان، وعندما عادت اكتشفت فتح الحقيبة وسرقة مبلغ مالي منها، ليكشف الفحص الأمني وتفريغ الكاميرات تردد السارق على "الكرفان" الخاص بالفنانة بشكل ملحوظ ثم هروبه بعد اكتشاف المباحث جريمته.

وألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض عليهوتم تقديمه إلى جهات التحقيق وإحالته إلى محكمة محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة التي أصدرت حكمها المتقدم بحبسه.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات المصري على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.