هل تتقبل تقدم العمر؟

القاهرة (الاتحاد) وجد استطلاع جديد أن العديد من الأشخاص يشعرون بأنهم أصغر بسبع سنوات من أعمارهم الفعلية، بل إنهم لا يتقبلون التقدم في السن حتى يبلغوا 47 عاماً.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 2000 شخص فوق سن الأربعين، أن ما يقرب من أربعة من كل خمسة أشخاص يشعرون بأنهم أصغر سناً مما هم عليه، وأن أكثر من نصف المشاركين يرون «أنفسهم الشابة» عندما ينظرون في المرآة.

وأوضح الاستطلاع أن نصف المشاركين يرفضون الاعتراف بأنهم تقدموا في السن، ويقول أكثر من الثلث إنهم يشعرون بالإهانة إذا وصفهم أحد بأنهم مسنون.

ووجد الاستطلاع، الذي أجراه موقع «OnePoll»، أن أكثر من ثلث المشاركين الأكبر سناً يترددون في الاعتراف بأنهم يكبرون في العمر؛ لأنهم إما لا يريدون الظهور بمظهر المسنين، أو لا يريدون الاعتراف بأنهم لا يمكنهم القيام بالأشياء التي اعتادوا فعلها بانتظام.