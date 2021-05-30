ما خطورة الدهون والسكريات على المناعة؟

أبوظبي (الاتحاد)

وجدت دراسة أُجراها الباحثون في جامعة واشنطن الأميركية أن ما نتناوله من غذاء يؤثر على الخلايا المناعية في الجهاز الهضمي، واكتشفوا أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون والسكريات يحد من كفاءة وظيفة الخلايا المناعية. وأوضح فريق البحث أن الجهاز الهضمي، بجانب وظيفته الرئيسة في معالجة الأطعمة التي نتناولها، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجهاز المناعي، وهو ما اتضح عندما تناول فئران التجارب أغذية عالية الدهون والسكريات. وقال تا-شيانغ ليو، أحد المشاركين في البحث، إن مرض الأمعاء الالتهابي ظهر بداية في الدول الغربية، ولكنه أصبح أكثر شيوعاً على مستوى العالم، مع تزايد عدد الأشخاص الذين يتبنون أنماط الغذاء الغربي. وذكر موقع «The Hill» أن الباحثين ركزوا في تجاربهم على خلايا مناعية تسمى «خلايا بانيث»، تساعد في السيطرة على الالتهابات، وحاولوا اكتشاف ما يحدث لها عند تناول غذاء عالي الدهون والسكريات. وكشفت الدراسة عن أن الفئران التي اتبعت نظاماً غذائياً متوازنا كانت تتمتع بخلايا بانيث طبيعية، في حين أن الفئران التي تناولت غذاء غنياً بالدهون والسكريات كانت الخلايا لديها غير طبيعية، ومن المثير للاهتمام، أن خلايا بانيث عادت لطبيعتها عند رجوع الفئران لأنظمة غذائية متوازن.