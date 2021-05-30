مركبة "إمدادات" تلتحم بمحطة الفضاء الصينية المستقبلية

التحمت مركبة فضائية صينية تحمل معدات وإمدادات بنجاح بالوحدة الأساسية لمحطة الفضاء المستقبلية للبلاد الأحد، كما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية.

وأطلق صاروخ "لونغ مارتش 7" يحمل مركبة الشحن "تيانتشو-2" المحملة بمواد أساسية مثل الطعام والمعدات والوقود، مساء السبت من منصة وينتشانغ الفضائية في جزيرة هاينان في جنوب البلاد، كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأوردت الوكالة نقلا عن وكالة الفضاء المكلفة الرحلات المأهولة إن الالتحام بوحدة تيانخي الأساسية في المحطة الفضائية، اكتمل في الساعة 05,01 صباحا بتوقيت بكين (21,01 ت غ السبت).

وستحتاج الصين إلى تنفيذ حوالى 10 مهمات في المجموع لاستكمال تجميع محطة الفضاء المسماة تيانغونغ التي تعني "القصر السماوي" في المدار.

ومن المتوقع أن تصبح المحطة جاهزة للعمل بكامل طاقتها عام 2022. وبمجرد اكتمالها، من المتوقع أن تظل في مدار أرضي منخفض لمدة تصل إلى 15 عاما.

ومع احتمال خروج محطة الفضاء الدولية عن العمل بعد العام 2028، قد تصبح تيانغونغ القاعدة البشرية الوحيدة في مدار الأرض.

والآن بعد التحام مركبة الشحن بنجاح، تخطط الصين لبدء الاستعدادات لإرسال ثلاثة رواد فضاء لتفريغ المواد والمؤن والتي تشمل وجبات غذائية مثل لحم الخنزير المبشور مع صلصة الثوم ودجاج كونغ باو، وفقا للوكالة.

ونقلت "شينخوا" عن مدير وكالة الفضاء المكلفة الرحلات المأهولة هاو تشون قوله "سننقل في البداية مواد دعم وقطع غيار ومعدات ضرورية، ثم نرسل طاقمنا".