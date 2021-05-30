حبة يومياً..دواء جديد فعال لسرطان الرئة

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، موافقتها على عقار يعالج مرضى سرطان الرئة ذات الخلايا غير الصغيرة، وطرحه بالأسواق قريباً. ووفق صحف محلية السبت)، قلص العقار المتمثل في حبة يومياً الأورام المرتبطة بجين KRAS لدى 36% من المصابين، فيما نجحت التجارب السريرية الأخيرة في استهداف الطفرة التي تحدث في نحو 13% من سرطانات الرئة ذات الخلايا غير الصغيرة، النوع الأكثر شيوعاً، وقالت FDA: «العقار يعد طفرة في إنتاج الأدوية الدقيقة التي تستهدف الجينات المسببة للسرطان بغض النظر عن العضو الذي نشأت فيه»، مؤكدة أن 25 ألف مريض أميركي سيحصلون على الدواء سنوياً عبر حبة يومية بعيار 960 ملليغراماً.