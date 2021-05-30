مصر توضح سبب وفاة مسؤول أوكراني سابق بسيناء

أحمد عاطف (القاهرة) اعلنت النيابة العامة المصرية، أن وفاة رئيس جهاز الاستخبارات الأوكراني الأسبق في مدينة دهب الساحلية (جنوب سيناء)، لايوجد بها أية شبهة جنائية.



وأضافت النيابة المصرية، في بيان، أنها تلقت بلاغًا من مستشفى دهب المركزي، الجمعة، أفاد باستقباله "جثمان أوكراني الجنسية إثر توفيه غرقًا، وأن صديقًا له من ذات الجنسية كان برفقته قرر أنهما خلال غوصهما على عمق أربعين مترًا فُوجئ بالمتوفى يصعد إلى سطح الماء بسرعة زائدة فحاول إيقافه خشيةً على حياته فلم يُفلح.



وتابع البيان أنه "بوصولهما إلى السطح نزع المتوفى جهاز التنفس عنه وكان لا يزال على قيد الحياة، فحاول صديقه إسعافه وتمكن وغطاس مصري آخر من إخراجه إلى الشاطئ وتوليا إسعافه ولكنه تُوفي إثر نقله إلى المستشفى، وأكد صديقه عدم اتهامه أحد في الوفاة وأنها لا يعتريها أية شبهة جنائية.



وأوضحت النيابة المصرية أنها ابلغت السفارة الأوكرانية بالواقعة لندب مندوب رسمي عنها لحضور إجراءات التحقيق، وقررت ندب طبيب شرعي لبيان سبب الوفاة، وأرسلت معدات الغوص التي كان يستخدمها إلى غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لفحصها بيانًا لمدى صلاحيتها للاستخدام في العمق الذي كان قد وصله المتوفى.