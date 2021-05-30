هذه قصة يوتيوبر ربط كلبه ببالونات وجعله يطير فكانت النهاية مأساوية

احمد عاطف (القاهرة)

فى محاولة من أحد مشاهير اليوتيوبر لعمل مقطع فيديو مثير، ربط كلبه الأليف ببالونات هيليوم ما جعله يطير في الجو ويصطدم بشرفة أحد المنازل، فيما ظال اليوتيوبر يضحك ويطلق الكلب بالبالونات في مقطع فيديو بثه على موقعه.

وأثارت مقطع الفيديو الذي بثه اليوتيوبر الشهير جواراف شارما البالغ من العمر 31 سنة ويتابعه 4 ملايين شخص، غضب منظمات رعاية الحيوانات فى الهند.

ودشنت الجمعيات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي هناك حملة استهجان واسعة النطاق ما دفع الشرطة إلى اعتقاله بتهمة القسوة وتعريض حياة أحد الحيوانات للخطر، ورغم اعتذاره وتأكيده أنه اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية قبل إرسال الكلب الأليف في الهواء، إلا أن الشرطة أصرت على تحويله للمحاكمة.

ورغم اعتذار اليوتيوبر بأنه اتخذ "جميع تدابير السلامة" أثناء تصوير الفيديو مع كلبه دولار، وقال إنه تأثر بمستخدمي يوتيوب الآخرين الذين شاهدهم وهم يقومون بأعمال حيلة مماثلة، وطلب من المشاهدين عدم التأثر بأفعاله في الفيديو، إلا أنه أحيل للمحاكمة.