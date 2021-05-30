وفاة الممثل والمخرج اللبناني حسام الصباح

توفي الممثل والمخرج المسرحي اللبناني، حسام الصباح، عن عمر ناهز 73 عاما متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة حادث سير في جنوب لبنان.



وكان الصباح قد نقل قبل عشرة أيام إلى أحد مستشفيات مدينة صيدا، في جنوب لبنان، حيث ظل في غيبوبة إلى أن فارق الحياة، صباح السبت.

وقالت وزارة الثقافة اللبنانية في بيان "برحيل الممثل والمخرج، الفنان القدير، حسام الصباح تفقد الساحة الفنية والثقافية موهبة مميزة وأداء تمثيليا أبدع من خلاله الراحل من تجسيد الشخصيات وإيصالها إلى الجمهور بطريقة احترافية مشبعة بالثقافة الفنية".

وحسام الصباح ممثل ومخرج لبناني من مدينة النبطية في جنوب لبنان، بدأ حياته مشاركا بأعمال مسرحية في نواد شبابية قبل أن يدخل عالم الاحتراف ويلعب دورا محوريا في مسرحية (الغربال) التي قدمت في النبطية عام 1970.