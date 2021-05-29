ما سر علاقة براد بيت وتوم كروز؟

القاهرة (الاتحاد)

مثل الكثيرين من النجوم، كافح براد بيت إلى أن أصبح أحد نجوم هوليوود الأكثر شهرة، وأنه في وقت مبكر اضطر للمشاركة في أفلام من دون اسم، إلى جانب الظهور في المسلسل التلفزيوني الطويل «عالم آخر».

وبدأ بيت يحقق الشهرة ببطء ولكن بثبات، وكان أحد الأفلام الأولى له «مقابلة مع مصاص الدماء» بالمشاركة مع النجم الشهير توم كروز.

إلا أن النقاد والجمهور لم يتقبلوا تمثيل بيت، وأرجع البعض سوء أدائه إلى ظروف الأجواء خلف الكواليس، حيث لم يقتنع بالسيناريو، ولم تكن علاقته بكروز جيدة، وليس سراً أنه منذ ذلك الحين، لم يعمل الاثنان معاً في أي مشروع سينمائي آخر.

وأوضح بيت أن الفيلم كان مقتبساً من رواية، إلا أنه تم قطع أفضل أجزاء شخصيته منه، وساءت الأمور لدرجة أنه فكر في الانسحاب منه تماماً. وحسب موقع «The Things»، تحول الفيلم إلى صراع كبير وبالتالي انعكس على أداء براد، الذي اعتبره تجربة سلبية اتسعت لتشمل علاقاته خارج الكاميرا، مع كروز بالطبع، بسبب عدم انسجامهما معاً.

واعترف بيت بأن الفيلم على الورق كان يبدو ممتعاً، إلا أن اجتماع بيت وكروز جنباً إلى جنب لم يكن كذلك، موضحاً أنهما يسيران في اتجاهات مختلفة، بل كانت هناك منافسة بينهما خلال الفيلم، والتي اعترضت طريق أي محادثة بينهما.

ورغم ذلك، أشاد بيت بكروز واصفاً إياه بأنه ممثل جيد، وحقق تقدماً في مسيرته بعد مشاركته في هذا الفيلم، ويجب احترام ذلك. ولا يرى بيت أن الفيلم قد أضر بمسيرته هو الآخر، رغم عدم تحقيقه النجاح من وجهة نظره، إلا أن شارك في فيلم «12 قرداً» بعد عام، ثم تغيرت مسيرته، حيث لعب دور البطولة في فيلم «نادي القتال».

وفي ظل هذا النجاح الهائل، أصبح بيت يختار أدواره بعناية شديدة، ومن دون أدنى شك، لن تشمل الأدوار المستقبلية توم كروز.