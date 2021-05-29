الحيوانات الأليفة تدعم الأبوة

أبوظبي (الاتحاد)

وجد الباحثون أن حيوانك الأليف يمكن أن يجعلك أكثر استعداداً للأبوة، بل وقد يجعلك والداً أفضل لأبنائك المستقبليين، حيث إن مالك القطة أو الكلب يصاب بالقلق وينفق عليه مثل ابنه تماماً.

ووفقاً لدراسة استقصائية حديثة، أجراها موقع «One Poll» شملت 2000 من أصحاب القطط والكلاب، فإن امتلاك الحيوانات الأليفة يثير مشاعر القلق، بجانب أنه يؤدي إلى الكثير من النفقات، فيما يتشابه مع تربية الأطفال.

واكتشفت الدراسة أن مالك الحيوانات الأليفة النموذجي ينفق نحو 176 دولاراً على الاحتياجات الأولية ورسوم التبني لإحضار حيوانه الأليف إلى المنزل، ثم ينفق بعد ذلك نحو 111 دولاراً أخرى كل شهر لرعايته.

وذكر موقع «Study Finds» أن الاستطلاع أوضح أن التكلفة قد تصل إلى أكثر من 13 ألف دولار في غضون 10 سنوات هي متوسط عمر معظم الكلاب والقطط.

وأعرب أكثر من 45 في المئة من المشاركين في الاستطلاع عن شعورهم بالقلق الشديد من أن يمرض حيوانهم الأليف أو يصاب بأذى، ويشعر 33 في المئة آخرون بالقلق من احتمال أن يكون حيوانهم غير سعيد.