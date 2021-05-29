«المنصة 3» على قناة أبوظبي1 يونيو

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، عن عرض الموسم الثالث من الدراما الاجتماعية المشوقة «المنصة 3»، وذلك ابتداءً من 1 يونيو حصرياً على قناة «أبوظبي» وتطبيق ADTV الرقمي، عند منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات (11 مساءً بتوقيت السعودية).

ويستكمل الموسم الثالث أحداث الموسمين الأول والثاني، بعدما تصدرا قائمة أكثر الأعمال الدرامية مشاهدة في المنطقة، حيث توقف جائحة «كورونا» العالم، لكن كرم وناصر والفريق في المنصة يواصلون المضي قدماً في مهمة البحث عن الحقيقة، بينما يتصدون لهجمات من كل اتجاه.

ويحاول ناصر فهم دوافع حمد أثناء التعامل مع دعوى قضائية ضد المنصة، ويواصل كرم محاولة مساعدة آدم. وفي مكان آخر، تكافح يارا للتعامل مع الوباء بعد بيع ورشة العمل الخاصة بها، عندما بدأت الأمور تسوء بشكل رهيب. هذا وتتحول أسوأ مخاوف كرم إلى حقيقة، ويتحرك فريق المنصة بسرعة للتخفيف من الأضرار. النهاية قريبة ولكن لمن؟

وقدّم «المنصة» في جزءيه الأول والثاني على امتداد 20 حلقة، أحداثاً درامية تدور بين عالمين، واحدٌ آمن يتطلع إلى المستقبل ويطوره، والآخر فاقد للأمان وغارق في الماضي ومشاكله وصراعاته المستمرة.

ويشارك في بطولة الموسم الثالث المكون من 8 حلقات، مجموعة كبيرة من نجوم الدراما أبرزهم: مكسيم خليل، ومعتصم النهار، وسلوم حداد، وعبد المحسن النمر، أحمد الجسمي، سيد رجب، سامر إسماعيل، منى واصف، باسم ياخور، خالد القيش، ياسر النيادي، ومهيرة عبد العزيز، وهو من إنتاج وإشراف عام للمنتج والكاتب والمخرج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، ومن كتابة هوزان عكو وإخراج ياسر سامي.