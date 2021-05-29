إيطالية تقود محطة الفضاء الدولية

باريس (أ ف ب)

ستكون الإيطالية سامانتا كريستوفوريتي أول رائدة أوروبية تتولى قيادة محطة الفضاء الدولية خلال مهمتها المقررة في العام 2022، كما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية.

وسامانتا كريستوفوريتي، وهي طيارة مقاتلة سابقة تبلغ 44 عاماً، هي أول رائدة فضاء إيطالية. وستتوجه في العام 2022 نحو المحطة مع الرائدين من «ناسا» كجيل ليندغرين وبوب هاينز من فلوريدا. وستكون هذه الرحلة الثانية لكريستوفوريتي إلى محطة الفضاء الدولية، علماً أنها سجلت رقماً قياسياً لأطول إقامة نسائية في الفضاء بعد تمضيتها 199 يوماً في المدار في عامي 2014 و2015.