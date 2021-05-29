جونسون بريء

لندن (أ ف ب)

أكد تقرير نشره أحد مستشاري رئيس الوزراء البريطاني أن بوريس جونسون رمم شقته الرسمية «بتهور» من دون الاكتراث بتمويل هذه الأشغال، لكنه لم يرتكب أي خطأ. وذكرت وسائل الإعلام أن تجديد الشقة التي يشغلها بالقرب من مقر الحكومة في داونينغ ستريت، مع خطيبته كاري سيموندز وطفلهما، كلف مئتي ألف جنيه إسترليني تقريباً (232 ألف يورو)، وهو مبلغ أكبر بكثير من الثلاثين ألفاً التي خصصت له للقيام بهذه الأشغال.

وقد درس فتح باب تبرعات لأشغال التجديد، ثم سدد أحد المانحين الأثرياء لحزب المحافظين جزءاً من التكلفة.