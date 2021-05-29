خبر خاص أخفاه رئيس وزراء بريطانيا عن الناس

ذكرت صحيفة «صن»، اليوم السبت، خبرا خاصا أراد له رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يكون سريا.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء تزوج خطيبته كاري سيموندس في مراسم غير معلنة بكاتدرائية «وستمنستر» اليوم السبت.

وأضافت أن عددا قليلا فقط من مسؤولي الكنيسة حضروا الحفل، ودُعي 30 ضيفًا في اللحظة الأخيرة.

حتى كبار مساعدي داونينج ستريت لم يكونوا على دراية تمامًا بأن الزوجين كانا على وشك عقد قرانهما. وكان رد فعلهما مفاجئًا عندما أبلغتهم الصحيفة.

اختار بوريس وكاري عقد قرانهما في الكاتدرائية الواقعة، على بعد 2.4 كم فقط من مقر إقامة الحكومة البريطانية في «داونينج ستريت» في العاصمة لندن حيث يقيمان.

ولم يكن السياح الزائرون للكاتدرائية يدركون أنها على وشك استضافة حفل زفاف العام.

ولكن بعد الساعة 1.30 مساءً بقليل، أخليت الكنيسة فجأة. وقال الموظفون للزوار: إن المبنى سيغلق.

بعد نصف ساعة، دخلت سيارة «ليموزين» تُقِلُّ العروس إلى الساحة خارج الباب الغربي الرئيسي، بالقرب من «محطة فيكتوريا» المزدحمة.

خرجت كاري، البالغة 33 عامًا، مرتدية فستانًا أبيض طويلًا وخفيفًا.

يعيش جونسون (56 عاما) وسيموندس (33 عاما) سويا في داونينج ستريت منذ أن أصبح جونسون رئيسا للوزراء في عام 2019. وفي العام الماضي أعلنا خطبتهما.

ورفضت متحدثة باسم مكتب جونسون في داونينج ستريت التعليق على التقارير.

وتقتصر حفلات الزفاف في إنجلترا حاليا على 30 شخصا بسبب قيود مكافحة كوفيد-19.